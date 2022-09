Circa 40 persone intrappolate nel locale: le fiamme domate in un'ora

Almeno 14 persone sono morte a causa di un incendio scoppiato in una sala karaoke nella provincia di Binh Duong, nel Vietnam meridionale. Una quarantina di persone, tra clienti e personale, è rimasta intrappolata tra le fiamme prima dell’intervento dei Vigili del Fuoco. L’incendio è stato domato nel giro di un’ora, ma dopo 12 ore le fiamme covavano ancora sotto la cenere. Alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo e altre hanno riportato la frattura di arti quando sono saltate dai piani superiori per cercare di sfuggire alle fiamme. I Vigili del Fuoco, utilizzando le scale dei loro camion, sono riusciti a soccorrere gli altri. Le autorità provinciali hanno riferito che è stata aperta una indagine per risalire alle cause dell’incendio.

