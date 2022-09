Il presidente americano: "La tua una delle presidenze più significative della nostra storia"

(LaPresse) Il presidente americano Joe Biden e la moglie Jill hanno accolto Barack e Michelle Obama, tornati alla Casa Bianca in occasione della presentazione dei loro ritratti ufficiali che entreranno a far parte della collezione della residenza presidenziale. “Bentornati a casa”, ha esordito Biden che ha definito l’ex Potus come uno dei presidenti più significativi della storia del Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata