Il presidente russo: "Impossibile isolarci"

“È impossibile isolare la Russia, basta guardare la mappa”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando all’Eastern Economic Forum (Wef), secondo quanto riporta la Tass. “Le sanzioni imposte dall’Occidente rappresentano una minaccia per il mondo intero” ha aggiunto il numero uno del Cremlino. “La qualità della vita delle persone in Europa viene sacrificata per preservare la dittatura degli Stati Uniti negli affari mondiali” ha poi aggiunto Putin. “Quasi tutto il grano esportato dall’Ucraina è andato nei paesi dell’Ue, e non ai Paesi più poveri, che hanno preso solo due navi. Gli europei continuano ad agire come colonizzatori”, “dovremmo quindi limitare l’esportazione di grano dall’Ucraina all’Europa”.

