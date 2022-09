L'ex Potus è tornato alla Casa Bianca assieme alla moglie Michelle per la presentazione dei loro ritratti ufficiali

(LaPresse) L’America è fortunata ad averti come presidente”. Così Barack Obama, rivolto al suo successore, Joe Biden, nella cerimonia di presentazione dei ritratti ufficiali dell’ex presidente e dell’ex first lady Michelle, che da oggi faranno parte della collezione della Casa Bianca. “Ci hai guidato in momenti difficili, hai costruito e sei andato oltre il lavoro fatto insieme”, su sanità, clima e giustizia sociale, ha detto ancora Obama rivolto a Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata