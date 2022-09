Presentati nella residenza presidenziale i ritratti dell'ex Potus e della moglie Michelle

Barack e Michelle Obama tornano alla Casa Bianca. Ospiti del presidente Joe Biden e della first lady Jill, l’ex presidente e l’ex first lady hanno presenziato alla cerimonia di presentazione dei loro ritratti ufficiali, che entreranno a far parte della collezione della Casa Bianca.

Biden: “Stare al tuo fianco la preparazione migliore per la Presidenza”

“Niente avrebbe potuto prepararmi meglio come presidente che stare al tuo fianco”. E’ l’omaggio rivolto da Joe Biden a Barack Obama, tornato oggi alla Casa Bianca, insieme all’ex first lady Michelle, per la cerimonia di esposizione dei loro ritratti ufficiali, che faranno da oggi parte della collezione della Casa Bianca. “Barack e Michelle, benvenuti a casa!“, ha detto il presidente Biden agli Obama, accolti da una vera e propria ovazione dalla platea presente alla Casa Bianca per la cerimonia.

Obama a Biden: “America è fortunata ad averti come presidente”

“L’America è fortunata ad averti come presidente”. Così Barack Obama, rivolto al suo successore, Joe Biden, nella cerimonia di presentazione dei ritratti ufficiali dell’ex presidente e dell’ex first lady Michelle, che da oggi faranno parte della collezione della Casa Bianca. “Ci hai guidato in momenti difficili, hai costruito e sei andato oltre il lavoro fatto insieme”, su sanità, clima e giustizia sociale, ha detto ancora Obama rivolto a Biden.

Jill Biden: “Barack Obama ha mostrato al mondo il significato di ‘yes we can'”

“Barack Obama ha mostrato al mondo il significato di ‘yes we can’. Così la first lady Jill Biden, che nel suo intervento alla cerimonia della Casa Bianca ha ricordato la notte della vittoria elettorale dell’ex presidente e l’entusiamo della folla intervenuta a Chicago. “Per me e la nostra famiglia stare su quel palco era come entrare in un mondo nuovo”, ha detto la first lady, durante la cerimonia di presentazione dei ritratti ufficiali di Barack e Michelle Obama, che da oggi faranno parte della collezione dei ritratti presidenziali della Casa Bianca. “Insieme abbiamo cambiato il corso di questo Paese per sempre”, ha detto la consorte dell’allora vice presidente Joe Biden, “siamo onorati di appendere qui i vostri ritratti e condividerli col mondo”, ha concluso.

Michelle Obama: “Nostra democrazia è più forte di nostre differenze”

“Ciò che condividiamo è più grande di ciò che non condividiamo” e “la nostra democrazia è più grande delle nostre differenze”. Così Michelle Obama, nell’intervento nel quale ha ricordato i suoi anni alla Casa Bianca insieme con il marito Barack. “E’ un posto speciale per noi, qui abbiamo cresciuto le nostre figlie”, ha detto la ex first lady, durante la cerimonia di presentazione del suo ritratto ufficiale e di quello dell’ex presidente, che da oggi entrano a far parte della collezione di ritratti presidenziali della Casa Bianca. “Grazie per averci invitato qui”, ha detto Michelle Obama rivolta al presidente Joe Biden e alla first lady Jill, “grazie per il lavoro che fate per questo Paese”.

