La presidente della Commissione Ue: "Destinare extra profitti società a vulnerabili, con unità prevarremo"

La prima misura che proponiamo è il “risparmio intelligente di elettricità. Ciò che è cambiato è che l’approvvigionamento energetico globale è scarso. Ciò richiede una riduzione intelligente della domanda. Serve una strategia per appiattire i picchi che guidano il prezzo dell’elettricità. Proporremo un obiettivo obbligatorio per la riduzione del consumo di elettricità nelle ore di punta. E lavoreremo a stretto contatto con gli Stati membri per raggiungere questo obiettivo”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Palazzo Berlaymont.

Price cap

“Proporremo un tetto al gas russo.L’obiettivo qui è molto chiaro. Dobbiamo tagliare le entrate della Russia che Putin usa per finanziare questa atroce guerra contro l’Ucraina. E ora il nostro lavoro sta dando i suoi frutti”.

Appello all’unità

“Siamo di fronte a una situazione straordinaria, perché la Russia è un fornitore inaffidabile e sta manipolando i nostri mercati energetici. La nostra unità e la nostra solidarietà garantiranno che prevarremo” ha detto von der Leyen. “Abbiamo aumentato la nostra preparazione e indebolito la presa della Russia sulla nostra fornitura di energia attraverso la riduzione della domanda, che ha consentito ai nostri depositi comuni di raggiungere l’82% – ha aggiunto. Attraverso la diversificazione abbiamo aumentato le consegne di Gnl o gasdotti da Stati Uniti, Norvegia, Algeria, Azerbaigian e altri. Ad esempio, la Norvegia sta fornendo più gas all’UE rispetto alla Russia. E stiamo facendo enormi investimenti nelle energie rinnovabili autoctone attraverso RePowerEU”.

“Destinare extra profitti società a vulnerabili”

“Proporremo un tetto ai ricavi delle aziende che producono elettricità a basso costo. Le fonti di energia a basse emissioni di carbonio stanno realizzando entrate inaspettate, che non riflettono i loro costi di produzione. È giunto il momento per i consumatori di beneficiare dei bassi costi delle fonti di energia a basse emissioni di carbonio, come le rinnovabili. Quindi proporremo di reincanalare questi profitti inaspettati per supportare le persone vulnerabili e le aziende ad adattarsi” ha aggiunto.

