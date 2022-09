Centinaia di persone in lutto si sono radunate in città

(LaPresse) – Centinaia di persone in lutto si sono radunate a Jenin per il funerale di un palestinese di 29 anni che è stato ucciso dalle truppe israeliane in Cisgiordania. Le forze dell’esercito di Israele sono entrate in città con l’obiettivo di distruggere l’abitazione di Ra’ad Hazem, ritenuto responsabile di un attacco che lo scorso aprile a Tel Aviv ha fatto tre morti e 11 feriti.

