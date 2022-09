Boris Johnson, foto AP

L'ormai ex premier si congeda prima di recarsi dalla Regina Elisabetta II per presentare formalmente le dimissioni

Boris Johnson ha lasciato questa mattina Downing Street prima di recarsi dalla regina Elisabetta II a Balmoral in Scozia per presentare formalmente le proprie dimissioni e passare il testimone alla neo-premier e leader Tory, Liz Truss. “È tutto amici”, ha detto pronunciando il suo discorso davanti all’iconico numero 10 di Downing Street, davanti a una folla di familiari, ministri e parlamentari. “Supporterò Liz Truss e il nuovo governo a ogni passo” ha aggiunto l’ormai ex premier britannico.

Johnson ha detto di essere “fiero di quanto ottenuto” e di sentirsi come un “razzo che ha compiuto la sua missione”. “E, come Cincinnato, sto tornando al mio aratro. E non offrirò a questo governo altro che il più fervente sostegno”, ha aggiunto Johnson. La nuova premier britannica Liz Truss e il suo governo “faranno di tutto per aiutare le persone a superare questa crisi energetica. Ne usciremo più forti”. Il primo ministro uscente ha anche affermato che il Regno Unito “continuerà ad avere la forza per dare alle persone il denaro di cui hanno bisogno per superare questa crisi energetica causata dalla guerra feroce di Putin”. Johnson ha aggiunto: “Se Putin pensa di poter avere successo ricattando o maltrattando il popolo britannico, allora è un illuso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata