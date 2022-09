Il premier uscente: "Come Cincinnato torno al mio aratro"

(LaPresse) “Lasciatemi dire che sono come uno di quei razzi che hanno esaurito la loro funzione e ora rientrerò dolcemente nell’atmosfera cadendo in modo invisibile in qualche angolo remoto e oscuro del Pacifico”, questo uno dei passaggi dell’ultimo discorso del premier britannico uscente Boris Johnson che ha lasciato Dowining Street per recarsi in Scozia, a Balmoral e presentare formalmente le sue dimissioni alla Regina Elisabetta. “E come Cincinnato, sto tornando al mio aratro. E non offrirò a questo governo altro che il più fervente sostegno”, ha concluso Johnson.

