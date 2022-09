I duchi del Sussex ospiti d'onore al vertice One Young World a Manchester

(LaPresse) Ritorno in Inghilterra per Meghan Markle e il marito Harry. I duchi del Sussex hanno preso parte alla cerimonia di apertura del summit One Young World a Manchester. Protagonista indiscussa è stata proprio Meghan che ha tenuto un lungo e accorato discorso: “È molto bello tornare nel Regno Unito ed è molto bello essere di nuovo con tutti voi a One Young World. Voi siete il futuro ma vi dico che siete anche il presente. Siete quelli che guidano il cambiamento positivo e necessario in tutto il mondo in questo momento. Per questo, sono così grata di essere in vostra compagnia oggi”, ha detto la duchessa che ha poi spiegato come la sua vita sia cambiata dopo il matrimonio e soprattutto dopo la maternità che le ha cambiato “il modo di osservare il mondo”.

