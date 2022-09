Il capo dello stato di Gerusalemme a Berlino per il 50esimo della strage ai Giochi

(LaPresse) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ricevuto a Berlino il presidente israeliano Isaac Herzog in occasione del ricordo della strage ai Giochi di Monaco 72, nel cinquantesimo anniversario del massacro. Il 5 settembre 1972 un commando palestinese fece irruzione al villaggio olimpico uccidendo due atleti israeliani e prendendo in ostaggio altre 9 persone della delegazione. Dopo un raid fallito e una trattativa con le autorità tedesche, la vicenda finì nel sangue, alla base aerea di Fuerstenfeldbruck, in Baviera dove i miliziani avrebbero dovuto salire su un aereo per il Cairo. In una sparatoria con gli agenti ipalestinesi uccisero i restanti 9 atleti israeliani e persero la vita anche un poliziotto e 5 terroristi.

