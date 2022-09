La nuova leader Tory al premier uscente: "Hai realizzato Brexit e ti sei opposto a Putin"

(LaPresse) – La nuova leader dei conservatori Liz Truss, che assumerà ora l’incarico di premier del Regno Unito, ha ringraziato il suo predecessore e “amico” Boris Johnson. “Boris, hai fatto la Brexit. Hai schiacciato Jeremy Corbyn, hai lanciato il vaccino contro il Covid. Ti sei opposto a Vladimir Putin. Sei stato ammirato da Kiev a Carlisle”, ha detto Truss in un breve discorso pronunciato dopo l’annuncio dei risultati della votazione del partito conservatore. “So che le nostre convinzioni sono in sintonia con quelle del popolo britannico e come vostro leader intendo attuare le promesse che abbiamo fatto agli elettori”, ha aggiunto la ministra degli Esteri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata