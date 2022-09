Secondo le autorità cinesi sono stati violati i computer della Northwestern Polytechnical University, nella città di Xi'an

La Cina ha accusato Washington di aver violato i computer di un’università che secondo funzionari statunitensi svolge ricerche militari. La Northwestern Polytechnical University, che si trova nella città occidentale di Xi’an, ha segnalato attacchi hacker ai propri computer lo scorso giugno, ha annunciato il National Computer Virus Emergency Response Center, aggiungendo che il centro, lavorando con un fornitore di sicurezza commerciale, Qihoo 360 Technology Co., ha rintracciato gli attacchi all’Agenzia per la sicurezza nazionale, ma senza fornire ulteriori dettagli. Le azioni statunitensi “mettono in serio pericolo la sicurezza nazionale cinese”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, che ha anche accusato Washington di intercettare i telefoni cellulari cinesi e di aver rubato messaggi di testo. La Northwestern Polytechnical University è inclusa in una ‘lista’ del governo degli Stati Uniti che include strutture o attività che limitano il proprio accesso alla tecnologia americana. Washington afferma che l’università aiuta l’esercito cinese a sviluppare droni aerei e subacquei e tecnologia missilistica.

