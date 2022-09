Favorita la ministra degli Esteri Liz Truss

(LaPresse) Attesa per l’annuncio del successore di Boris Johnson nella corsa alla leadership del partito conservatore, e automaticamente come primo ministro britannico. I media internazionali si sono riuniti davanti al numero 10 di Downing Street a Londra. In corsa l’ex cancelliere Rishi Sunak e la ministra degli Esteri Liz Truss, che secondo le previsioni sarebbe favorita. Durante la campagna elettorale, Truss ha promesso di aumentare la spesa per la difesa, tagliare le tasse e aumentare le forniture energetiche ma si è rifiutata di fornire dettagli su come avrebbe risposto alla crisi del costo della vita.

