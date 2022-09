Così il presidente ucraino intervenendo al Forum Ambrosetti

(LaPresse) “Gli occupanti stanno anche bombardando l’impianto stesso per fare pressione sull’Ucraina e su tutti voi in Europa e nel mondo. Vogliono che mostri debolezza, ti arrendi e smetta di sostenere l’Ucraina. Questo è il motivo per cui la Russia sta facendo questo ricatto delle radiazioni. Di recente, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata letteralmente a un passo dal disastro”. Lo ha detto il leader ucraino intervenendo al Forum Ambrosetti

