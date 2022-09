In corso la missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica

(LaPresse) La televisione di Stato russa ha mostrato in un filmato diffuso venerdì gli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica che visitano la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il team dell’Aiea ha raggiunto l’impianto di Zaporizhzhia per condurre la sua missione legata alla sicurezza della centrale. La più grande centrale nucleare d’Europa si trova in un’area dell’Ucraina orientale controllata dalla Russia.

