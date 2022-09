Il direttore generale dell'AIEA: "Questo è qualcosa di inaccettabile"

“L’integrità fisica delle strutture” della centrale nucleare di Zaporizhzhia “è stata violata più volte”. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) Rafael Grossi, in conferenza stampa a Vienna dopo la visita all’impianto. Il team dell’AIEA ha assegnato una valutazione “rossa” per l’integrità fisica delle strutture della più grande centrale nucleare d’Europa. Grossi ha detto di aver visto attività militari intorno all’impianto e segni sugli edifici. “Questo è qualcosa di inaccettabile, indipendentemente dalla potenza cinetica di qualsiasi cosa sia lanciata verso l’impianto”, ha aggiunto Grossi.

