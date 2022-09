Così il presidente degli Stati Uniti torna ad attaccare Donald Trump

(LaPresse) “Non c’è posto per la violenza politica in America”, ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un discorso in prima serata dall’Independence Hall di Filadelfia in cui ha lanciato anche un allarme su quelle che considera minacce estremiste alla democrazia della nazione da parte dei trumpisti e degli aderenti al “MAGA Republican”. “La democrazia non può sopravvivere quando una parte crede che ci siano solo due risultati per ogni elezione: o vincono o sono stati ingannati”, ha detto Biden. “Ed è lì che si trovano oggi i repubblicani MAGA”. “Non starò a guardare e lascerò che le elezioni vengano rubate da persone che semplicemente si rifiutano di credere di aver perso”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata