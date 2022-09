Problemi di mobilità fermano ancora Elisabetta

La Regina Elisabetta II salterà il Braemar Gathering, un popolare evento degli Highland Games, per problemi di mobilità. Si tratta di un nuovo forfait da parte della monarca 96enne che, in precedenza, ha deciso di nominare formalmente il nuovo primo ministro britannico martedì al Castello di Balmoral in Scozia, dove si trova in vacanza, piuttosto che tornare a Londra per la tradizionale cerimonia a Buckingham Palace. Sarà presente il figlio maggiore ed erede, il Principe Carlo, che di solito accompagna la monarca all’incontro. I media britannici hanno riferito che la decisione è stata presa per il benessere della sovrana, che dall’anno scorso lotta con quelli che il palazzo definisce “problemi di mobilità”.

Elisabetta ha trascorso gran parte degli ultimi due anni nel castello di Windsor, a ovest di Londra, dove si è rifugiata durante la pandemia. Ha continuato a lavorare durante questo periodo, anche se la maggior parte dei suoi compiti sono stati svolti virtualmente, compresi gli incontri con ambasciatori, operatori sanitari e alunni delle scuole.

