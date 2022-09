In corso la missione nella centrale nucleare in Ucraina

(Lapresse) La delegazione dell’Aiea è arrivata alla centrale nucleare di Zaporizhzhia dopo il via libera delle forze ucraine a un check point. La città di Energodar che ospita l’impianto è sotto attacco russo oggi e i tecnici hanno disattivato un reattore per precauzione. L’amministrazione provvisoria russa accusa le forze di Kiev di aver aperto il fuoco. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica lascerà propri i esperti nella centrale una volta che la missione in corso sarà finita, ha detto il numero uno dell’Aiea, Rafael Grossi, che ha riferito di aver raccolto “importanti informazioni”. Intanto nella zona di Kherson prosegue la controffensiva ucraina, comunica il coordinamento delle forze di difesa dell’Ucraina meridionale

