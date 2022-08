La delegazione dell’Aiea, dopo aver lasciato in mattinata Kiev, è giunta a Zaporizhzhia. La città si trova a circa due ore di auto dalla centrale nucleare ma – spiega il Guardian – non è chiaro come o quando la missione raggiungerà il sito, data la complessità dell’attraversamento delle aree controllate dai russi.

Filorussi: “Aiea ha un giorno per ispezionare centrale”

Il programma della visita della missione Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia “è progettato per un giorno”. Lo ha detto Yevhen Balytskyi, capo filorusso dell’amministrazione regionale locale. “Devono visitare l’impianto in un giorno – ha ribadito – se ci sono degli interventi da effettuare lo faranno nel corso di questo processo”. Secondo Balytskyi l’obiettivo dichiarato dall’Aiea è quello di “ispezionare il funzionamento della centrale”, un concetto che per le autorità filorusse di Zaporizhzhia è “piuttosto vago”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata