Calma la situazione al confine, ma le tensioni potrebbero aumentare nei prossimi giorni

(LaPresse) Domani, il primo settembre 2022, entrerà in vigore in Kosovo il divieto di targhe automobilistiche serbe: originariamente programmato per l’inizio di agosto, era stato rinviato di un mese a causa delle tensioni che si erano scatenate nella regione settentrionale del Paese, controllata dalla minoranza di etnia serba. La situazione al confine tra i due Stati è calma: i viaggiatori con una targa serba applicano un adesivo bianco che copre il simbolo del Paese e lo rimuovono al ritorno in Serbia. Ma le tensioni potrebbero aumentare nei prossimi giorni, quando la nuova normativa kosovara sarà applicabile, e la missione della Nato sta aumentando la presenza nella zona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata