Inizierà domani la visita degli ispettori dell’Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. La delegazione è arrivata a Kiev. Dalla capitale raggiungerà il sud del Paese passando per i territori controllati dalle forze ucraine e non da quelli controllati dai russi. Una condizione accettata anche da Vladimir Putin. Gli esperti visiteranno l’impianto fino a sabato. Intanto la guerra prosegue. Pesanti scontri a Kherson, nell’Ucraina meridionale. In tutta la regione è partita la controffensiva dell’esercito di Kiev. “Ricacceremo gli occupanti oltre il nostro confine”, promette il presidente ucraino Zelensky. Ma intanto i russi attaccano la città di Enerhodar, proprio vicino alla centrale di Zaporizhzhia.

