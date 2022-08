La squadra di tecnici, ha spiegato il direttore generale dell'Agenzia, Rafael Grossi, visiterà l'impianto tra mercoledì e sabato

(LaPresse) Sono atterrati in Ucraina nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 agosto gli ispettori dell’Aiea (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica), in missione urgente per controllare lo stato della centrale nucleare di Zaporizhzhia, al centro del conflitto tra Russia e Ucraina. La squadra di tecnici, ha spiegato il direttore generale dell’Agenzia, Rafael Grossi, visiterà l’impianto tra mercoledì e sabato. Continua intanto il botta e risposta tra Mosca e Kiev sulla centrale: le autorità filorusse che governano la regione hanno denunciato altri bombardamenti nell’area, accusando l’Ucraina di voler ostacolare la missione dell’Aiea.

