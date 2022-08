Le piogge sono cessate più di due giorni fa e le acque in alcune aree si stanno ritirando ma la situazione resta allarmante

(LaPresse) Sempre più tragico il bilancio delle vittime delle inondazioni in Pakistan, oltre mille dalla metà di giugno. Quasi mezzo milione di persone è sfollato in campi di accoglienza, dopo aver perso la casa per le piogge monsoniche e i conseguenti allagamenti. Le piogge sono cessate più di due giorni fa e le acque in alcune aree si stanno ritirando ma la situazione resta allarmante.

