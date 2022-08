L'annuncio del direttore generale dell'Agenzia Rafael Grossi: "Dobbiamo proteggere la sicurezza del Paese"

“Il giorno è arrivato, la missione dell’Aiea a Zaporizhia è ora in viaggio. Dobbiamo proteggere la sicurezza dell’Ucraina e della più grande centrale nucleare d’Europa”. Lo ha scritto sul proprio account Twitter Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) specificando che la missione arriverà sul posto “alla fine di questa settimana” .

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

