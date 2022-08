Da metà giugno in Pakistan più di mille persone sono morte a causa delle inondazioni

(LaPresse) Le forti piogge e le alluvioni continuano a provocare devastazioni in Pakistan. Domenica 28 agosto un uomo è rimasto intrappolato su uno scoglio in un fiume in piena nella regione del Kohistan inferiore, nella parte nord-est del Paese. È stato salvato da un elicottero dell’esercito, che gli ha lanciato una corda e lo ha portato al sicuro. Da metà giugno in Pakistan più di mille persone sono morte a causa delle inondazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata