Così il presidente Zelensky nel video notturno chiede l'intervento delle istituzioni internazionali

(LaPresse) Il presidente ucraino, nella notte, ha chiesto l’intervento dell’Aiea e delle istituzioni internazionali per costringere le forze russe ad abbandonare l’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia per evitare il “disastro globale da radiazioni”. “Se il generatore diesel non fosse stato acceso, se l’automazione e il personale della nostra stazione non avessero funzionato dopo il blackout” si sarebbe andati incontro ad una emergenza globale”, ha detto.

