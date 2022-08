Lo ha detto il ministro degli Esteri in conferenza stampa a Kiev. "Siamo con voi per trovare la pace, per mettere la parola fine a questo terribile conflitto"

(LaPresse) “Agli amici ucraini dico: siamo con voi, l’Italia è con voi, il popolo italiano è con voi, voi siete la resistenza europea”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Kiev. “Siamo con voi per trovare la pace, per mettere la parola fine a questo terribile conflitto. – ha detto ancora Di Maio – Sappiamo bene che la Russia non perde occasione per continuare l’azione militare e intensificare la guerra, ma per noi la via da seguire rimane quella della diplomazia per raggiungere la pace a cui il vostro popolo aspira e ha diritto”. “La Russia – ha aggiunto Di Maio – deve porre fine a questa inaccettabile e gravissima aggressione, all’occupazione illegale, ai suoi attacchi brutali contro civili disarmati”.

