(LaPresse) Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato al palazzo dell’Eliseo Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. I due uomini hanno parlato della situazione nella centrale di Zaporizhzhia in Ucraina, mentre Kiev e Mosca continuano ad accusarsi a vicenda per i bombardamenti vicino alla più grande struttura nucleare d’Europa. L’impianto nucleare di Zaporizhzhia nel sud dell’Ucraina è stato controllato dalle forze russe da poco dopo l’inizio dell’invasione, il 24 febbraio. L’Ucraina ha accusato la Russia di immagazzinare truppe e armi nell’impianto e di utilizzare i suoi terreni per lanciare attacchi contro il territorio controllato dall’Ucraina.

