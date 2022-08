Trovati buchi nella protezione dell'ex primo ministro: hanno permesso al presunto aggressore di sparargli alle spalle

Il capo della polizia nazionale giapponese ha dichiarato giovedì che si dimetterà per assumersi la responsabilità della sparatoria in cui è rimasto ferito mortalmente l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe durante un discorso elettorale il mese scorso. L’annuncio del capo della polizia nazionale Itaru Nakamura è arrivato mentre la sua agenzia ha pubblicato un rapporto su come non è riuscita a salvare la vita di Abe l’8 luglio scorso, quando è stato assassinato a Nara, nel Giappone occidentale. Il rapporto della polizia ha trovato dei buchi nella protezione di Abe che hanno permesso al presunto aggressore di sparargli alle spalle. Nakamura non ha detto quando le sue dimissioni saranno ufficiali. Il presunto aggressore, Tetsuya Yamagami, è stato arrestato sulla scena del crimine ed è attualmente sottoposto a valutazione mentale fino alla fine di novembre. Yamagami ha dichiarato alla polizia di aver preso di mira Abe a causa del legame dell’ex leader con la Chiesa dell’Unificazione, che odiava. La famiglia di Abe gli ha reso omaggio con un rito buddista privato giovedì, nel 49° giorno del suo assassinio.

