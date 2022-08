Così il Pontefice è tornato a parlare del conflitto in udienza in aula Paolo VI

(LaPresse) “Rinnovo l’invito a implorare al Signore la pace per l’amato popolo ucraino, che da sei mesi, oggi, patisce l’orrore della guerra. Auspico che si intraprendano passi concreti per mettere fine alla guerra e scongiurare il rischio di un disastro nucleare a Zaporizhzhia”. Lo ha dichiarato Papa Francesco in udienza in aula Paolo VI. “Porto nel cuore i prigionieri, soprattutto quelli che si trovano in condizioni fragili e chiedo alle autorità responsabili di adoperarsi per la loro liberazione. E penso ai bambini, tanti morti. Poi, tanti refugiati. Qui ce ne sono tanti. Tanti feriti. Tanti bambini ucraini e bambini russi sono diventati orfani. L’orfanità non ha nazionalità: hanno perso il papà o la mamma, siano russi o siano ucraini”. Così Papa Francesco in aula Paolo VI, durante l’udienza generale. “Penso a tanta crudeltà, a tanti innocenti che stanno pagando. Alla pazzia, la pazzia, di tutte le parti perché la guerra è una pazzia e nessuno in guerra può dire ‘No, io non sono pazzo’. La pazzia della guerra”, ha aggiunto il Pontefice.

