Il segretario generale: "Dobbiamo spendere di più per la difesa"

“La Nato non fa parte del conflitto, ma sosteniamo l’Ucraina”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista concessa a un’emittente britannica. “Spetta all’Ucraina decidere che questa guerra, molto probabilmente, finirà al tavolo dei negoziati. Il presidente Zelensky lo ha affermato chiaramente”, ha aggiunto Stoltenberg. “Dobbiamo spendere di più per la difesa. E io stesso sono stato un politico per molti, molti anni. E so che, ovviamente, è sempre più proficuo spendere per la sanità, l’istruzione, le infrastrutture, invece di spendere per la difesa. Ma quando viviamo in un mondo più pericoloso, quando vediamo le azioni aggressive del presidente Putin contro una nazione sovrana e pacifica in Europa, Ucraina, e tutta la retorica minacciosa contro gli alleati della Nato, allora dobbiamo investire di più”, ha concluso il segretario generale della Nato.

