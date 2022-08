La premier replica dopo i video e le foto diffuse sui social: "Nn ho perso un solo giorno di lavoro"

(LaPresse) “In questi tempi bui, anche a me talvolta mancano la gioia, la luce e il divertimento. I video diffusi nel giorni scorsi sono privati. Sono gioiosi ed è vita”. Con queste parole la premier finlandese Sanna Marin ha replicato in lacrime alle critiche piovutele addosso in questi giorni per alcuni video privati diffusi sui social e una foto che mostrava due donne che si baciavano e posavano in topless nella residenza estiva ufficiale della leader finlandese. Ma non ho perso un solo giorno di lavoro. Non ho perso un solo incarico di lavoro e non lo farò mai. Tutto ciò è irrilevante quando dobbiamo costruire questo Paese più forte”, ha aggiunto Marin. “In questi giorni ho pensato al presidente Zelensky, al primo ministro Smyhal e al popolo ucraino. Persone che veramente soffrono e hanno difficoltà. Imparerò e farò il mio lavoro come sempre. Ma penso all’Ucraina, penso a voi e farò il mio lavoro”, ha concluso Marin.

