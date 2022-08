Gigantesca bandiera gialloblu nella Grand Place: presente anche Ursula von der Leyen

(LaPresse) Centinaia di persone si sono radunate nella Grand Place di Bruxelles portando una gigantesca bandiera gialloblu per celebrare il Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina. Il 31° anniversario dell’Indipendenza coincide quest’anno con il sesto mese dell’invasione russa, conferendo alla celebrazione annuale un’ulteriore dimensione simbolica. Le persone hanno anche posato davanti alla famosa statua del Manneken Pis, vestita per l’occasione con i colori giallo e blu. All’evento ha partecipato anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in segno di solidarietà all’Ucraina da parte di tutta l’Unione europea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata