(LaPresse) Decine di cittadini cubani si sono messi in fila fuori dalle agenzie di cambio per la prima possibilità da due anni di acquistare dollari americani o altra valuta estera in modo legale. Possono essere ritirati al massimo 100 dollari al giorno al tasso di cambio di 123 pesos ogni biglietto verde. La nuova politica, volta a combattere il mercato sommerso delle valute, è stata introdotta lunedì, tre settimane dopo che il governo cubano aveva iniziato a comprare moneta straniera dai cittadini a un rapporto di 110,4 pesos per dollaro, quattro volte il tasso di cambio ufficiale.

