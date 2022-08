Si sono disposti in una fila di 165 metri formando la più grande bandiera del Paese

(LaPresse) In Russia le celebrazioni per la giornata nazionale della bandiera istituita nel Paese nel 1994. Una bandiera di 1.000 metri quadrati è stata srololata lunedì al Museo della Vittoria di Mosca mentre tre mila volontari con i colori bianco, rosso e blu, si sono poi riuniti in una piazza vicina per partecipare ai festeggiamenti. Si sono disposti in una fila di 165 metri formando la più grande bandiera del Paese.

