Le inondazioni hanno anche danneggiato quasi 60.000 case in tutto il Paese, oltre a spazzare via le strade e più di 100 ponti

(LaPresse) Anche la città di Quetta è stata travolta dalle inondazioni: interi edifici sono ridotti in macerie. Le alluvioni hanno spazzato via centinaia di villaggi dallo scorso giugno, quando le piogge monsoniche hanno iniziato a sferzare il paese. Le inondazioni hanno anche danneggiato quasi 60.000 case, oltre a spazzare via le strade e più di 100 ponti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata