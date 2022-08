Un carabiniere negoziatore del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli è sul posto per convincere l'uomo a lasciare l'abitazione

(LaPresse) Un 80enne ha ferito la moglie 77enne con una pistola di piccolo calibro a Bacoli, Napoli. Due i proiettili che avrebbero raggiunto la donna, ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Pozzuoli. L’uomo si è poi barricato in casa. Un carabiniere negoziatore del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli è sul posto per convincere l’uomo a lasciare l’abitazione. Sul posto anche carabinieri della compagnia di Pozzuoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata