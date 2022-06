Queste le parole del leader della Lega, a Palermo per incontrare il neo sindaco Roberto Lagalla

(LaPresse) “Sono assolutamente favorevole a un processo di adesione dell’Ucraina all’Unione europea, come c’è per la Serbia e per l’Albania da tanti anni. Non è qualcosa di immediato perché bisogna rispondere a dei requisiti, ma se si vuole candidare l’Ucraina come membro futuro dell’Unione europea è un buon segnale”. Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Palermo per incontrare il neo sindaco Roberto Lagalla. Salvini ha poi aggiunto: “A me interessa che Francia, Germania e Italia parlino di pace. L’importante è riuscire ad arrivare ad un cessate il fuoco”.

