Unhcr: "Record persone in fuga nel mondo, oltre 100 milioni". Secondo Kiev il Luhansk è attaccato da nove direzioni diverse

11h20 Ucraina: Draghi a Irpin, tutto questo deve essere visto e conosciuto

“Tutto questo deve essere visto e conosciuto. Vi sono grato”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi rivolgendosi alle autorità locali a Irpin, dopo aver visitato i luoghi della distruzione dopo l’aggressione russa.

10h51 Ucraina: Kiev, a Severodonetsk si combatte casa per casa

“Da circa quattro mesi i russi non hanno vittorie significative, quindi usano tutte le loro riserve per catturare Severodonetsk. In città si combattono battaglie feroci per ogni casa”. Lo riferisce il governatore della regione Ucraina di Luhansk in cui Severodonetsk si trova, Serhai Haidai, secondo quanto riporta il Guardian. “L’esercito ucraino ha bisogno di artiglieria di lungo raggio per respingere i russi a distanza di sicurezza”, ha proseguito Haidai, aggiungendo che “decine di occupanti muoiono ogni giorni nelle battaglie di strada a Severodonetsk”.

10h46 Ucraina: Draghi a autorità, avete il mondo dalla vostra parte

“You have the world on your side”, avete il mondo dalla vostra parte. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi rivolgendosi alle autorità locali a Irpin.

10h23 Ucraina: Scholz, sanzioni potrebbero portare Russia a ritiro truppe

Le sanzioni contro la Russia sono di grande importanza “perché contribuiscono a che esista la possibilità che la Russia rinunci al suo progetto e ritiri le sue truppe”. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, secondo quanto riportano i media tedeschi. Scholz è arrivato stamattina a Kiev insieme al presidente del Consiglio Mario Draghi e al presidente francese Emmanuel Macron.

10h03 Ucraina: Draghi-Macron-Scholz a Kiev, risuona allarme anti-aereo

A Kiev, mentre è in corso la missione di Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz, sono scattate le sirene di allarme anti-aereo, come spesso accade dall’inizio dell’aggressione russa. I tre leader sono al momento in un albergo del centro della città.

09h56 Ucraina: nuova fornitura di beni umanitari dall’Italia per la popolazione

Un nuovo trasporto umanitario a favore della popolazione Ucraina è partito ieri dalla Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) a Brindisi.L’operazione è realizzata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in raccordo con la società civile italiana, impegnata in prima linea nella risposta alla crisi umanitaria in corso, con il coordinamento del Dipartimento della Protezione civile nell’ambito del Meccanismo unionale di Protezione civile. Il carico, destinato al centro di raccolta di Suceava in Romania per il successivo smistamento in Ucraina, è composto da 9 tonnellate di kit medici (farmaci generici, chirurgici, post traumatici e per il trattamento di malattie non trasmissibili) e di beni umanitari (tra cui tende, coperte e stufe per tende) della Cooperazione italiana e circa 7 tonnellate di beni di prima necessità (beni alimentari, per l’igiene personale e per la prima assistenza, nonché materiale sanitario) messi a disposizione dalla Fondazione Francesca Rava.

09h44 Ucraina: Scholz a Kiev, aiuti avanti finché necessario

La visita a Kiev di Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz è “importante” e “non vogliamo solo dimostrare solidarietà, ma anche assicurare che l’aiuto che organizziamo – finanziario, umanitario ma anche di armi – continuerà. E che lo porteremo avanti finché sarà necessario per la battaglia dell’Ucraina per l’indipendenza”. Lo ha detto alla Bild il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, che è da poco arrivato a Kiev insieme al presidente francese Macron e al presidente del Consiglio Draghi.

09h22 Ucraina: tappa Draghi a Irpin prima di incontro con Zelensky

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, arrivato a Kiev insieme a Emmanuel Macron e Olaf Schol, prima dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, visiterà alcuni luoghi simbolo dell’aggressione russa, tra i quali Irpin. Nel primo pomeriggio in programma il vertice a quattro con il leader ucraino.

09h06 Ucraina: Macron a Kiev, portiamo messaggio di unità europea

“Incontreremo il presidente Volodymyr Zelensky e ci recheremo dove sono stati commessi dei massacri. È un momento importante”, si tratta di “un messaggio di unità europea rivolto agli ucraini e alle ucraine, di sostegno, per parlare di presente e di futuro, perché le prossime settimane saranno molto difficili”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, poco dopo essere sceso dal treno che lo ha portato a Kiev insieme al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al cancelliere tedesco, Olaf Scholz.

08h52 Ucraina: Kiev, a Severodonetsk rimasti 10mila civili

Sono circa 10mila i civili rimasti a Severodonetsk, nella regione orientale Ucraina del Luhansk, dove da giorni sono concentrati i combattimenti, mentre prima della guerra la città contava circa 100mila abitanti. Lo ha riferito il governatore del Luhansk, Serhiy Haidai.

08h50 Ucraina: Draghi accolto a Kiev da vicepremier Stefanišyna

Il presidente del Consiglio è stato accolto alla stazione di Kiev dalla vicepremier Ucraina Ol’ha Stefanišyna. Tra i due una calorosa stretta di mano.

08h33 Ucraina: Draghi-Macron-Scholz arrivati Kiev

Il treno con a bordo Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz è arrivato a Kiev. Il premier italiano, il presidente francese e il cancelliere tedesco hanno raggiunto la capitale Ucraina dopo un lungo viaggio notturno, iniziato dalla stazione della cittadina di Medyka, lungo il confine polacco. Tra poche ore i tre dovrebbero incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

08h31 Ucraina: raid russo su Sumy, 4 morti e 6 feriti

Un razzo russo ha colpito nella notte un sobborgo della città Ucraina settentrionale di Sumy, Sad, provocando quattro morti e sei feriti. Lo riferisce il governatore regionale Dmytro Zhyvytskyi, citato dal Guardian, senza precisare quale fosse l’obiettivo dell’attacco.

08h03 Ucraina: Renzi, missione a Kiev Draghi-Macron-Scholz può essere novità crisi

“La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi Ucraina. Serve un’Europa protagonista anche nella diplomazia e nella costruzione di una pace giusta. Orgoglioso di essere italiano, orgoglioso di essere europeo”. Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva Matteo Renzi.

06h18 Ucraina: Unhcr, record persone in fuga nel mondo ‘oltre 100 milioni’

E’ record di persone in fuga nel mondo; a maggio, in particolare con le conseguenze della guerra in Ucraina (e altre emergenze in Africa e in Afghanistan), si sono superati i 100 milioni. Lo afferma il rapporto statistico annuale dell’Unhcr ‘Global trends 2021’. Alla fine dello scorso anno – viene spiegato – le persone in fuga erano 89,3 milioni, in crescita dell’8% rispetto al 2020, e più del doppio rispetto a 10 anni fa. “Ogni anno, nell’ultimo decennio, i numeri sono aumentati – osserva l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi – se la comunità internazionale non unirà le forze per far fronte a questa tragedia umana, risolvendo i conflitti in corso e individuando soluzioni durature, questa terribile tendenza continuerà”.

00h42 Ucraina: Kiev, nel Luhansk russi attaccano da nove direzioni

Nella regione di Luhansk “la lotta feroce continua” e le forze armate russe “attaccano contemporanemante da nove direzioni”. Lo ha scritto su facebook Valeriy Zaluzhny, comandante in capo delle forze armate di Kiev.

