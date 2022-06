E' stato cancellato dopo l'altolà della Corte europea dei diritti dell'uomo

(LaPresse) La Gran Bretagna ha cancellato, all’ultimo minuto, il primo volo di deportazione verso il Ruanda per richiedenti asilo, dopo un intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui esiste “un rischio reale di danno irreversibile” per le persone coinvolte. La partenza del volo era prevista per martedì sera e il volo era già pronto in pista quando è stato fermato. Gli avvocati dei richiedenti asilo hanno lanciato una serie di ricorsi per bloccare la deportazione di tutti coloro che erano sulla lista del governo: una battaglia legale frenetica portata avanti da attivisti pro-migranti e sindacati nei tre giorni che hanno preceduto il previsto decollo. Anche esponenti della Chiesa di Inghilterra si sono schierati contro la politica del governo, definita “immorale”.

