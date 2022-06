I militari ucraini restano in alcune parti della città contesa ai russi

(LaPresse) – L’esercito ucraino ha diffuso un breve video di combattimenti a Severodonetsk, la città del Luhansk dove è in corso la battaglia chiave per il Donbass. Le forze di Kiev fanno sapere di essere ancora presenti in parti della città anche se avrebbero lasciato il centro, circondati dai militari russi. “Il costo umano della battaglia di Severodonetsk è terribile”, ha detto martedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

