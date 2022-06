L'annuncio è giunto nel suo discorso di apertura dell'ultima sessione del Consiglio

(LaPresse) L’Alta commissaria Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha annunciato che non correrà per un nuovo mandato di quattro anni alla scadenza di questo, che termina il 31 agosto. L’annuncio è giunto nel suo discorso di apertura dell’ultima sessione del Consiglio Onu per i diritti umani. “Sarà l’ultima volta che informo il Consiglio”, ha detto Bachelet. Successivamente la portavoce dell’ufficio diritti umani dell’Onu, Ravina Shamdasani, ha confermato che quanto detto significa appunto che Bachelet, ex presidente del Cile, non si ripresenterà.

