Attivisti in piazza a sostegno dell'adesione del Paese all'Unione Europea

Manifestanti filo ucraini hanno formato una catena umana fuori dall’edificio della Commissione europea a Bruxelles per manifestare il proprio sostegno all tentativo di Kiev di aderire all’Unione europea. Gli attivisti hanno sventolato bandiere dell’Ucraina e dell’UE e hanno cantato canzoni fuori dall’edificio della Commissione. “Siamo in prima linea e quegli Stati membri riluttanti devono capire che se l’Ucraina cade, anche l’Unione Europea e molti Stati membri saranno minacciati”, ha dichiarato l’organizzatrice della protesta Yana Brovdiy.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata