Primo partito la coalizione di centrosinistra Nupes di Melenchon, astensione da record al 51,5%

Secondo le prime proiezioni Ifop-Fiducial sul primo turno delle legislative in Francia, la coalizione Ensemble! di Emmanuel Macron manterrebbe la maggioranza, con un range da 275 a 310 seggi, davanti alla sinistra di Nupes, tra 180 e 210. I repubblicani otterrebbero da 40 a 60 seggi e il Rassemblement national da 5 a 25.

Secondo una proiezione Elabe per BFMTV e l’Express, al primo turno delle elezioni legislative francesi Nupes, coalizione di sinistra guidata da Luc Melenchon, è al 26,2%, Ensemble! di Emmanuel Macron al 25,8%, Rassemblement national di Marine Le Pen 19,1%, Les Républicains 11,1%, Reconquête di Eric Zemmour 4,3%. Secondo le proiezioni di Ifop, invece, Nupes è al 26,1%, Ensemble! al 25,6%, Rassemblement national 19,2%, Les Républicains 11,3%, Reconquête 4,1%.

L’astensione dovrebbe raggiungere un nuovo record per il primo turno delle elezioni legislative in Francia, al 51,5% secondo le stime di Ifop-Fiducial, leggermente al di sopra del precedente record del 2017 (51,3%). Lo riporta Le Figaro.

“Al termine di questo primo turno, la Nouvelle union populaire è in testa, presente in più di 500 circoscrizioni al secondo turno”. Così il leader della coalizione di sinistra Nupes Jean-Luc Mélenchon citato dai media francesi. “Il partito presidenziale alla fine del primo turno è battuto e sconfitto. Per la prima volta nella Quinta Repubblica, un neoeletto presidente non riesce a ottenere la maggioranza nelle elezioni legislative”, continua Mélenchon, che rivolge un appello al “nostro popolo in vista di questo risultato e della straordinaria opportunità che presenta per la nostra vita personale e per il destino della patria comune. Invito le persone a uscire allo scoperto domenica prossima”.

“La maggioranza è presente in una stragrande maggioranza di circoscrizioni elettorali” al secondo turno delle elezioni legislative. Lo ha detto la portavoce del governo, Olivia Grégoire, a France 2.

Marine Le Pen è passata al secondo turno delle elezioni legislative francesi nella circoscrizione Pas-de-Calais. “Voglio ringraziare gli elettori nazionali, e in particolare quelli dell’11° distretto del Pas-de-Calais, che mi hanno collocato al 55% dei voti”, ha detto Le Pen, citata dai media francesi, “chiedo a tutti gli elettori di confermare i loro voti. Il secondo turno ci dà la possibilità di inviare un certo numero di deputati in Assemblea”. “Domenica prossima è importante non votare Emmanuel Macron. Se lasciate che accada, rischiamo di entrare in un tunnel senza luce per cinque anni”, ha rimarcato.

