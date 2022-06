o. La sparatoria mortale è la 254esima quest'anno

(LaPresse) Un uomo di 23 anni ha aperto il fuoco contro i suoi colleghi nel Maryland, provocando la morte di tre persone in uno stabilimento industriale. Un agente e il sospetto killer sono stati feriti e ricoverati in ospedale, secondo il tenente colonnello Bill Dofflemyer della polizia di stato del Maryland. Gli investigatori non hanno ancora stabilito il motivo della sparatoria sul posto di lavoro. La sparatoria mortale è la 254esima quest’anno.

