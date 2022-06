Lo ha detto il presidente ucraino in un video mostrato al Time 100 Gala

(LaPresse) “E’ la flotta russa, non quella britannica o qualsiasi altra, che ha bloccato i porti ucraini del mar nero, così che il mondo è sull’orlo di una terribile crisi alimentare, e non è semplicemente una crisi dei prezzi”. Lo ha detto il presidente ucraino in un video mostrato al Time 100 Gala. “Ho tanto rispetto per Johnson, è un vero amico dell’ucraina e un forte difensore della libertà. Purtroppo, non dipende da lui se milioni di persone in africa, asia e america latina avranno il cibo sulle loro tavole”. “Un’altra persona (Putin, ndr) continua a ricattare il mondo con la carestia”

