Zelensky ne ha parlato in un video al Time 100 Gala

(LaPresse) Per il presidente ucraino Zelensky, l’invasione della Russia è il “Covid-22, ed è più letale del Covid-19” e “armi e sanzioni sono vaccino”. Zelensky ne ha parlato in un video al Time 100 Gala. “L’odio è un virus” e “si diffonde con la propaganda, l’impunità per gli assassini e al petrolio russo che è ancora sul mercato globale”, ha aggiunto.

