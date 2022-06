Le fiamme si sono sviluppate a causa del clima torrido di questo periodo

(LaPresse) Quasi mille persone tra vigili del fuoco, personale militare e squadre di soccorso impiegate per combattare un grosso incendio che sta divampando sulle colline nella provincia di Malaga, in Spagna. Oltre 2 mila i residenti evacuati nel timore che il clima torrido anomalo in questo periodo dell’anno possa alimentare ulteriormente le fiamme. Almeno 3 vigili del fuoco sono rimasti feriti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata